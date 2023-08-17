росіяни за добу 78 разів обстріляли Херсонщину: одна людина загинула, семеро поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. російські окупанти минулої доби здійснили 78 обстрілів населених пунктів Херсонської області. Через російську агресію одна людина загинула, ще 7 - дістали поранення. Про це заявив у четвер керівник ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
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Армія рф минулої доби випустила по області 422 снаряди з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації.
По місту Херсон ворог випустив 23 снаряди.
За словами очільника ОВА, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, приміщення освітнього закладу та медичної установи у Херсоні, а також будівлю школи у Бериславському районі.
Доповнення
15 серпня російські війська 61 раз обстріляли Херсонську область, поцілили у "пункт незламності", відомо про шістьох поранених людей по області.