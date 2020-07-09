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Росія використовує лазівку в конвенції Монтре для зміни балансу сил у Середземномор'ї — аналітики

Росія використовує лазівку в конвенції Монтре для зміни балансу сил у Середземномор'ї — аналітики

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Чорноморський флот ВМФ Росії нещодавно розгорнув свої підводні човни в Середземному морі всупереч міжнародному договору, який, на думку багатьох, повинен був запобігти такому розгортанню. Про це йдеться в аналітичній статті Naval News, опублікованій пізніше аналітиками Військово-морського інституту США, передає УНН.

Так, зазначає автор, узгоджена в 1936 році Конвенція Монтре забороняє прохід підводних човнів через Босфорську протоку, що з'єднує Чорне море з Середземним морем. Винятки в цьому договорі для чорноморських країн робляться в особливих випадках: доставка нових підводних човнів у Чорне море і транзит для ремонту.

"Зараз Росія регулярно використовує ці положення для відновлення постійної присутності підводних човнів в Середземному морі", - йдеться в статті.

Зазначається, що розміщення цих підводних човнів у Середземному морі викликає серйозну занепокоєність у керівництва НАТО. Так, 25 червня адмірал Джеймс Фогго, командувач військово-морськими силами США в Європі та Африці, охарактеризував Східне Середземномор'я як "один з найбільш кінетичних районів у світі". За його словами, "росіяни розгортають тихі сучасні дизельні підводні човни, здатні запускати крилаті ракети "Калібр".

Йдеться про дизель-електричні човни класу "Кіло", які направляються в регіон з Чорного моря через Босфор.

За словами автора, у цей час Росія, незважаючи на Конвенцію Монтре, має, по суті, постійні підводні сили в Середземному морі, що використовують судна Чорноморського флоту. Відзначається, що Росія могла б розгорнути в Середземному морі підводні човни зі своїх Балтійського і Північного флотів. Але ці сили розміщені далі та мають пріоритети, які конкурують. Тому вибір припав на підводні човни Чорноморського флоту "Кліо".

"Новий статус-кво може призвести до того, що Росія звільниться від духу договору, а інші країни, такі як США та їх союзники по НАТО, залишаться зв'язаними його умовами. Реакція НАТО на ситуацію була приглушена. Багато країн зайняті іншими темами, і ніяких ознак політичних наслідків для Росії не спостерігається", - сказано в статті.

Як повідомляв УНН, раніше Україна в ОБСЄ підняла питання про ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні.

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