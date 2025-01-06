Чи повинен Семен Кривонос очолювати НАБУ? Журналіст навів факти про керівника Бюро

Є підстави припускати зв’язок Семена Кривоноса з фігурантами справи "Енергоатому", зокрема з власниками ТОВ "Інноваційні технологічні продукти", яку підозрюють у постачанні обладнання за завищеними цінами. На це звернув увагу журналіст-розслідувач Володимир Бойко, пише УНН.

Мова йде про кримінальне провадження стосовно таких собі Самоткала Едуарда Вікторовича, Лисенка Дмитра Васильовича, Кіма Віссаріона Володимировича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч.5 ст. 191 КК України. Йдеться про привласнення і розтрату майна при зловживанні службовим становищем. Нагадаємо, що Кім — колишній голова НАК "Енергоатом", а Самоткал — власник компаній, які постачали "Енергоатому" обладнання за завищеними цінами. Стосовно Самоткала здійснюється спеціальне судове провадження. Самоткал втік від правосуддя. Але його компанії, записані на його дружину Руслану, працюють і досі.

Ніхто не притягнутий до відповідальності. У НАБУ немає питань.

Бойко припускає, що це наслідок зв’язку Кривоноса з Самоткалом. Справа в тому, що бізнесами Самоткала керує дружина голови НАБУ Семена Кривоноса, Галина Польшинська.

Журналіст дізнався, що історія взаємодії Самоткала та родини Польшинських почалася ще в 90-ті роки, коли бабуся Галини Польшинської працювала на "Криворізькому залізорудному комбінаті", який контролювався злочинним угрупуванням до якого належав Самоткал. І з того часу представниці родини Польшинських, серед яких і Галина, почали з’являтися на посадах у різних підприємствах пов’язаних з Самоткалом.

Що Галина Польшинська є дружиною Семена Кривоноса можна легко переконатися заглянувши до його декларації. Саме вона керує ТОВ "Інноваційні технологічні продукти" ("Інтехпро"), який наразі належить Руслані Самоткал.

Також Польшинська зазначена керівником таких структур Самоткалів: DAAR company s.r.o. (Чехія) (з 19.09.2015 по 22.02.2017) і Business Perspective Alfa, s.r.o. (Чехія) (з 06.10.2015 по 21.02.2017) — що видно за цим реєстром.

Едуард Самоткал — під слідством, з 2017 року в розшуку. Його дружина Руслана володіє його кампаніями, принаймні одну з яких підозрюють у корупційних оборудках. Керівником цих компаній зазначена дружина Семена Кривоноса, голови найважливішої антикорупційної структури. Це — факти. Нагадаємо, ВАКС зареєстрував справу "Енергоатому" ще 25 травня 2020 року. Вже тоді Самоткал проходив як обвинувачений. Вже тоді Польшинська відмітилася у зв’язках з його фірмами. А Семен Кривонос став головою НАБУ з 6 березня 2023. Отже, Кривоноса призначили тоді, коли справа проти Самоткала уже розпочалася, а Польшанська вже керувала тим-таки "Інтехпро".

"Але 6 березня 2023 року кримінальний авторитет Едуард Самоткал витягнув, воістину, щасливий квиток: директором НАБУ став чоловік і зять його довірених осіб. Після чого так звані антикорупційні активісти миттєво втягнули язики в свої дупи й більше не цікавляться, чому НАБУ досі не домоглось депортації в Україну розкрадача коштів Південно-української АЕС й навіть не затримало спільників Самоткала – матір і доньку Польшинських.

Ну, а на подяку за це Кривонос не помічає, як "антикорупційні активісти" розкрадають Збройні Сили України та наказав закрити кримінальне провадження стосовно колишнього голови НАЗК Новікова та колишнього заступника голови НАЗК Ситника, які влаштовали фіктивне проходження військової служби солдату Шабуніну", - пише Бойко.

Тобто призначення Кривоноса відбулося за явного конфлікту інтересів. Чому зв’язки його дружини з бізнесом підозрюваного Самоткала були проігноровані — питання окреме. Хай там як, у цьому світлі стає очевидно, що Кривоноса головою НАБУ призначили незаконно. Що із цим робити? Щонайменше — звільнити його з посади. Це засвідчило б реальну готовність державної системи до самоочищення.