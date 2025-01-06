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Должен ли Семен Кривонос возглавлять НАБУ? Журналист привел факты о руководителе Бюро

Должен ли Семен Кривонос возглавлять НАБУ? Журналист привел факты о руководителе Бюро

Киев  •  УНН

 • 8432 просмотра

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Журналист обнаружил вероятную связь между женой Семена Кривоноса и бизнесом Эдуарда Самоткала, подозреваемого по делу «Энергоатома». Галина Польшинская руководит компаниями, принадлежащими жене Самоткала.

Есть основания предполагать связь Семена Кривоноса с фигурантами дела "Энергоатома", в частности с владельцами ООО "Инновационные технологические продукты", которую подозревают в поставках оборудования по завышенным ценам. На это обратил внимание журналист-расследователь Владимир Бойко, пишет УНН.

Речь идет об уголовном производстве в отношении неких Самоткала Эдуарда Викторовича, Лысенко Дмитрия Васильевича, Кима Виссариона Владимировича в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч.5 ст. 191 УК Украины. Речь идет о присвоении и растрате имущества при злоупотреблении служебным положением. Напомним, что Ким - бывший глава НАК "Энергоатом", а Самоткал - владелец компаний, которые поставляли "Энергоатому" оборудование по завышенным ценам. В отношении Самоткала осуществляется специальное судебное производство. Самоткал сбежал от правосудия. Но его компании, записанные на его жену Руслану, работают до сих пор.

Никто не привлечен к ответственности. У НАБУ нет вопросов.

Бойко предполагает, что это следствие связи Кривоноса с Самоткалом. Дело в том, что бизнесами Самоткала руководит жена главы НАБУ Семена Кривоноса, Галина Польшинская.

Журналист узнал, что история взаимодействия Самоткала и семьи Польшинских началась еще в 90-е годы, когда бабушка Галины Польшинской работала на "Криворожском железорудном комбинате", который контролировался преступной группировкой к которой принадлежал Самоткал. И с тех пор представительницы семьи Польшинских, среди которых и Галина, начали появляться на должностях в различных предприятиях связанных с Самоткалом.

Что Галина Польшинская является женой Семена Кривоноса можно легко убедиться заглянув в его декларации. Именно она руководит ООО "Инновационные технологические продукты" ("Интехпро"), который сейчас принадлежит Руслане Самоткал.

Также Польшинская указана руководителем таких структур Самоткалов: DAAR company s.r.o. (Чехия) (с 19.09.2015 по 22.02.2017) и Business Perspective Alfa, s.r.o. (Чехия) (с 06.10.2015 по 21.02.2017) - что видно по этому реестру. 

Эдуард Самоткал - под следствием, с 2017 года в розыске. Его жена Руслана владеет его кампаниями, по крайней мере одну из которых подозревают в коррупционных сделках. Руководителем этих компаний указана жена Семена Кривоноса, главы важнейшей антикоррупционной структуры. Это - факты. Напомним, ВАКС зарегистрировал дело "Энергоатома" еще 25 мая 2020 года. Уже тогда Самоткал проходил как обвиняемый. Уже тогда Польшинская отметилась в связях с его фирмами. А Семен Кривонос стал главой НАБУ с 6 марта 2023 года. Итак, Кривоноса назначили тогда, когда дело против Самоткала уже началось, а Польшанская уже руководила тем же "Интехпро".

"Но 6 марта 2023 года криминальный авторитет Эдуард Самоткал вытянул, поистине, счастливый билет: директором НАБУ стал муж и зять его доверенных лиц. После чего так называемые антикоррупционные активисты мгновенно втянули языки в свои задницы и больше не интересуются, почему НАБУ до сих пор не добилось депортации в Украину расхитителя средств Южно-Украинской АЭС и даже не задержало сообщников Самоткала - мать и дочь Польшинских.

Ну, а в благодарность за это Кривонос не замечает, как "антикоррупционные активисты" разворовывают Вооруженные Силы Украины и приказал закрыть уголовное производство в отношении бывшего председателя НАПК Новикова и бывшего заместителя председателя НАПК Сытника, которые устроили фиктивное прохождение военной службы солдату Шабунину", - пишет Бойко.

То есть назначение Кривоноса произошло при явном конфликте интересов. Почему связи его жены с бизнесом подозреваемого Самоткала были проигнорированы - вопрос отдельный. Как бы там ни было, в этом свете становится очевидно, что Кривонос главой НАБУ назначен незаконно. Что с этим делать? Как минимум - уволить его с должности. Это показало бы реальную готовность государственной системы к самоочищению.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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