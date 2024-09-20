Російський "шахед" уночі пролетів біля Хмельницької АЕС - ОВА
Київ • УНН
Під час нічної атаки зафіксовано проліт російського БПЛА "Шахед" поблизу ХАЕС. Україна закликає партнерів надати сучасні системи ППО для захисту від ядерного шантажу РФ.
Під час нічної атаки російських військ зафіксовано проліт російського БПЛА типу "Shahed" поблизу Хмельницької АЕС, повідомив у п'ятницю голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, пише УНН.
Сьогодні, під час нічної атаки, був зафіксований проліт російського ударного БПЛА типу "Шахед" у безпосередній близькості до ХАЕС. росія продовжує ядерний шантаж, направляючи ракети та дрони в бік українських АЕС. Сьогоднішній інцидент з "Шахедом" біля ХАЕС – чергове підтвердження
Він наголосив, що саме тому Президент України Володимир Зеленський, усі представники нашої держави так активно звертаються до партнерів надати Україні сучасні системи ППО, "щоб ми могли захистити не лише себе, а й весь континент від російського терору".
"Дякую силам ППО за ефективну роботу!" - зазначив Тюрін.
Під час атаки рф "шахед" пролетів біля Хмельницької АЕС, пізніше його збили - голова ОВА12.09.24, 13:26 • 18307 переглядiв