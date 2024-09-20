Российский "шахед" ночью пролетел вблизи Хмельницкой АЭС - ОВА
Киев • УНН
Во время ночной атаки зафиксирован пролет российского БПЛА «Шахед» вблизи ХАЭС. Украина призывает партнеров предоставить современные системы ПВО для защиты от ядерного шантажа РФ.
Во время ночной атаки российских войск зафиксирован пролет российского БПЛА типа "Shahed" вблизи Хмельницкой АЭС, сообщил в пятницу глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, пишет УНН.
Сегодня, во время ночной атаки, был зафиксирован пролет российского ударного БПЛА типа "Шахед" в непосредственной близости к ХАЭС. россия продолжает ядерный шантаж, направляя ракеты и дроны в сторону украинских АЭС. Сегодняшний инцидент с "Шахедом" возле ХАЭС - очередное подтверждение
Он отметил, что именно поэтому Президент Украины Владимир Зеленский, все представители нашего государства так активно обращаются к партнерам предоставить Украине современные системы ПВО, "чтобы мы могли защитить не только себя, но и весь континент от российского террора".
"Спасибо силам ПВО за эффективную работу!" - отметил Тюрин.
Во время атаки рф "шахед" пролетел возле Хмельницкой АЭС, позже его сбили - глава ОВА12 сентября 2024, 10:26 • 18128 просмотров