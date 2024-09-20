Российский "шахед" ночью пролетел вблизи Хмельницкой АЭС - ОВА

Во время ночной атаки российских войск зафиксирован пролет российского БПЛА типа "Shahed" вблизи Хмельницкой АЭС, сообщил в пятницу глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, пишет УНН.

Сегодня, во время ночной атаки, был зафиксирован пролет российского ударного БПЛА типа "Шахед" в непосредственной близости к ХАЭС. россия продолжает ядерный шантаж, направляя ракеты и дроны в сторону украинских АЭС. Сегодняшний инцидент с "Шахедом" возле ХАЭС - очередное подтверждение - написал Тюрин в Telegram.

Он отметил, что именно поэтому Президент Украины Владимир Зеленский, все представители нашего государства так активно обращаются к партнерам предоставить Украине современные системы ПВО, "чтобы мы могли защитить не только себя, но и весь континент от российского террора".

"Спасибо силам ПВО за эффективную работу!" - отметил Тюрин.

Во время атаки рф "шахед" пролетел возле Хмельницкой АЭС, позже его сбили - глава ОВА