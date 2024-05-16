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російський бєлгород під атакою дронів: губернотор розповів про роботу ППО та пошкодження

російський бєлгород під атакою дронів: губернотор розповів про роботу ППО та пошкодження

Київ • УНН

 • 18609 перегляди

Два українські безпілотники атакували російське місто бєлгород і бєлгородський район. Один безпілотник впав без вибуху, а інший був збитий засобами протиповітряної оборони, завдавши певної матеріальної шкоди, але обійшлося без жертв.

Російський бєлгород та бєлгородський район зазнали атаки ЗСУ за допомогою двох БПЛА літакового типу. Про це повдіомив губернатор бєлгородщини вячеслав гладков, передає УНН.

"У бєлгороді один безпілотник упав на проїжджу частину без подальшої детонації. Постраждалих та руйнувань немає. На місці працюють оперативні служби", - повдіомив гладков.

За його словами, другий безпілотник нібито був збитий системою ППО в районі села Пушкарне бєлгородського району.

"Постраждалих немає. Є пошкодження – у бєлгороді вибиті вікна у квартирі одного багатоквартирного будинку та пошкоджено один автомобіль. Інформація про наслідки уточнюється", - резюмував губернатор.

Цього разу російські армійці скинули на бєлгородщину одразу три ФАБ-500 - росЗМІ16.05.24, 19:08 • 18666 переглядiв

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