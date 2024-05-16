Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
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ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
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Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
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Польша объявила в розыск судью, который сбежал в беларусь
Ответный шаг: москва высылает из рф британского атташе по вопросам обороны
Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет при пересечении границы необходимо иметь при себе военно-учетные документы - ГПСУ
Избранный президент Словакии поговорил с раненым Фицо
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Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
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российский белгород под атакой дронов: губернатор рассказал о работе ПВО и повреждениях
Два украинских беспилотника атаковали российский город белгород и белгородский район. Один беспилотник упал без взрыва, а другой был сбит средствами противовоздушной обороны, нанеся определенный материальный ущерб, но обошлось без жертв.
Кулеба: "Будет ли в Европе мир или большая война, зависит от решимости союзников помочь Украине"
Министр указал союзникам на необходимость сорвать агрессивные планы российского режима в отношении Украины и остальной Европы, поскольку от этого зависит судьба всего европейского континента.
США ввели санкции против россиян, которые помогали рф получать оружие из КНДР
США ввели санкции против двух россиян и трех юридических лиц за содействие поставкам оружия между Россией и Северной Кореей для поддержки российской войны в Украине.
На этот раз российские армейцы сбросили на белгородщину сразу три ФАБ-500 - росСМИ
российские войска "потеряли" три авиационные бомбы ФАБ-500 на Белгородщине, по сообщениям, никто не пострадал.
В течение дня враг 10 раз атаковал Никопольщину: повреждены дома, линии электропередач - ОВА
россияне более 10 раз атаковали Никопольский район с применением тяжелой артиллерии и беспилотников-камикадзе, повредив дома, хозяйственные постройки, объекты инфраструктуры и линии электропередач, оставив тысячи людей без света.
ЕС выделяет более миллиарда евро на более чем полсотни оборонных проектов
Европейская комиссия объявила о выделении более 1 миллиарда евро на финансирование 54 совместных европейских оборонных научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов, охватывающих такие сферы, как киберзащита, наземная/воздушная/морская война, космическая оборона, а также химическая/биологическая/радиологическая/ядерная защита.
Польша объявила в розыск судью, который сбежал в беларусь
Польского судью, который сбежал в беларусь, объявили в розыск по обвинению в шпионаже.
Ответный шаг: москва высылает из рф британского атташе по вопросам обороны
россия объявила атташе по вопросам обороны Великобритании в Москве "персоной нон-грата" в ответ на высылку Великобританией российского атташе по вопросам обороны из Лондона.
Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет при пересечении границы необходимо иметь при себе военно-учетные документы - ГПСУ
С 18 мая мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военный билет при пересечении границы Украины в связи с военным положением и мобилизацией, в соответствии с изменениями в законы о мобилизационной подготовке и военном положении.
Избранный президент Словакии поговорил с раненым Фицо
Новоизбранный президент Словакии Петер Пеллегрини пообщался с раненым премьер-министром Робертом Фицо, который выжил после покушения, и пожелал ему скорейшего выздоровления.