российский белгород под атакой дронов: губернатор рассказал о работе ПВО и повреждениях

Российский белгород и белгородский район подверглись атаке ВСУ с помощью двух БПЛА самолетного типа. Об этом сообщил губернатор белгородщины вячеслав гладков, передает УНН.

"В белгороде один беспилотник упал на проезжую часть без последующей детонации. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы", - сообщил гладков.

По его словам, второй беспилотник якобы был сбит системой ПВО в районе села Пушкарное белгородского района.

"Пострадавших нет. Есть повреждения - в белгороде выбиты окна в квартире одного многоквартирного дома и поврежден один автомобиль. Информация о последствиях уточняется", - резюмировал губернатор.

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