росіяни минулої доби цілили по теплоенергетиці на півдні - Плетенчук

Російські війська продовжують тероризувати південь України ракетними обстрілами, зокрема випустили 13 ракет, з яких 7 ракет було збито, цілили по теплоенергетиці на півдні, повідомив у суботу в ефірі телемарафону начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук, пише УНН.

Різких змін у стані, положенні та характері дій нашого ворога не помічено, ознак формування наступальних угруповань так само. Сказати, що минула доба була чимось надзвичайним, наразі не можу. Минулої доби були дві спроби штурмувати наші позиції, обидві безуспішні. Ворог, на жаль, продовжує тероризувати південь України ракетними обстрілами. Так, минулої доби було завдано кілька ракетних ударів. Загалом були використані 13 ракет, сім із них були збиті. Цілили по теплоенергетиці на півдні. Так само потерпає передня лінія і населені пункти Херсонщини від застосування КАБів з російської авіації, проте обійшлося без жертв