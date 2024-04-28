россияне в прошедшие сутки целились по теплоэнергетике на юге - Плетенчук

Российские войска продолжают терроризировать юг Украины ракетными обстрелами, в частности выпустили 13 ракет, из которых 7 ракет были сбиты, целились по теплоэнергетике на юге, сообщил в субботу в эфире телемарафона начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук, пишет УНН.

Резких изменений в состоянии, положении и характере действий нашего врага не замечено, признаков формирования наступательных группировок так же. Сказать, что прошедшие сутки были чем-то чрезвычайным, пока не могу. За прошедшие сутки были две попытки штурмовать наши позиции, обе безуспешные. Враг, к сожалению, продолжает терроризировать юг Украины ракетными обстрелами. Так, за прошедшие сутки было нанесено несколько ракетных ударов. Всего были использованы 13 ракет, семь из них были сбиты. Целили по теплоэнергетике на юге. Так же страдает передняя линия и населенные пункты Херсонской области от применения КАБов с российской авиации, однако обошлось без жертв