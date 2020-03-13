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РНБО обговорить закриття кордонів, авіасполучення та забезпечення країни масками і тестами - Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Рада національної безпеки та оборони України збирається на засідання сьогодні, 13 березня, на якому обговорять безпекові питання в країні, а саме закриття кордонів та авіасполучення з низкою країн та забезпечення необхідними засобами лікарні та аптеки на фоні ситуації з коронавірусом. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський на виїзному позачерговому засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

“Після засідання уряду відбудеться засідання РНБО України, де буде обговорено та впроваджено план заходів з боку держави. Питання коронавірусу - дуже актуальне. Ми обговоримо питання закриття кордонів та авіасполучення з низкою країн. Далі буде обговорено забезпечення необхідними засобами лікарні та аптеки, мова і про маски, і про експрес-тести”, — повідомив Зеленський.

Раніше УНН повідомляв, що виїзне позачергове засідання уряду відбувається за участю Президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що сьогодні, 13 березня, відбудеться засідання РНБО.

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