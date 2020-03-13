Зеленський візьме участь у виїзному засіданні уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський візьме участь у сьогоднішньому виїзному засіданні уряду. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Мінрегіону.
"Сьогодні відбудеться виїзне позачергове засідання уряду за участі Президента України Володимира Зеленського, під час якого буде презентовано Реформу системи містобудування", - повідомили у Мінрегіоні у Facebook.
Початок засідання - об 11:00.
За підсумками засідання відбудеться брифінг Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Нагадаємо, до кінця березня уряд планує охопити усі регіони України перспективними планами.