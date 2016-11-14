Рівненщина залучила понад 215 мільйонів доларів інвестицій
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 14 листопада. УНН. Рівненщина попри кризу зберегла інвестиційну привабливість - області за останні десять років вдалося залучити понад 215 мільйонів доларів прямих іноземних інвестицій. Таку думку на колегії висловив голова Рівненської облдержадміністрації Олексій Муляренко, передає кореспондент УНН.
“Декілька місяців тому на склозаводі в смт Зоря запустили нову лінії вартістю 12 мільйонів євро. До кінця року в райцентрі Костополі плануємо відкрити одну з найбільших інвестицій не лише в області, але й в Україні — деревообробного підприємства, в яке шведські інвестори вклали 25 мільйонів євро. Це лише кілька прикладів, але вони чітко демонструють результат довіри інвесторів”, — зазначив О.Муляренко.
До п’ятірки основних країн-інвесторів Рівненщини входять: Німеччина, США, Велика Британія, Нідерланди, Італія та Кіпр. Найбільш інвестиційно привабливими є промислові підприємства.