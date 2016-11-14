Ровенская область привлекла более 215 миллионов долларов инвестиций
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 14 ноября. УНН. Ровенская область несмотря на на кризис сохранила инвестиционную привлекательность - области за последние десять лет удалось привлечь более 215 млн долларов прямых иностранных инвестиций. Такое мнение на коллегии высказал глава облгосадминистрации Алексей Муляренко, передает корреспондент УНН.
"Несколько месяцев назад на стекольном заводе в г. Заря запустили новую линии стоимостью 12 млн евро. До конца года в райцентре Костополе планируем открыть одну из крупнейших инвестиций не только в области, но и в Украине - деревообрабатывающее предприятие, в которое шведские инвесторы вложили 25 млн евро. Это лишь несколько примеров, но они четко демонстрируют результат доверия инвесторов", - отметил А.Муляренко.
В пятерку основных стран-инвесторов Ровенской область входят Германия, США, Великобритания, Нидерланды, Италия и Кипр. Наиболее инвестиционно привлекательными являются промышленные предприятия.