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15 марта, 19:03 • 110528 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153358 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129437 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122562 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108221 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103230 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99728 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ровенская область привлекла более 215 миллионов долларов инвестиций

Ровенская область привлекла более 215 миллионов долларов инвестиций

Киев • УНН

 • 7766 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 14 ноября. УНН. Ровенская область несмотря на на кризис сохранила инвестиционную привлекательность - области за последние десять лет удалось привлечь более 215 млн долларов прямых иностранных инвестиций. Такое мнение на коллегии высказал глава облгосадминистрации Алексей Муляренко, передает корреспондент УНН.

"Несколько месяцев назад на стекольном заводе в г. Заря запустили новую линии стоимостью 12 млн евро. До конца года в райцентре Костополе планируем открыть одну из крупнейших инвестиций не только в области, но и в Украине - деревообрабатывающее предприятие, в которое шведские инвесторы вложили 25 млн евро. Это лишь несколько примеров, но они четко демонстрируют результат доверия инвесторов", - отметил А.Муляренко.

В пятерку основных стран-инвесторов Ровенской область входят Германия, США, Великобритания, Нидерланды, Италия и Кипр. Наиболее инвестиционно привлекательными являются промышленные предприятия.

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