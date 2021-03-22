Результативний виступ Михайлюка допоміг "Оклахомі" здобути перемогу в НБА

Деталі

Михайлюк, який проводив другий поєдинок у формі “Оклахоми”, з’явився на паркеті ближче до завершення стартової чверті і з першої спроби реалізував свій кидок, а саме з проходу із супротивом Віктора Оладіпо. У другій 12-хвилинці українець віддав кілька результативних передач, зібрав підбирання та двічі відзначився закинутими м’ячами з близької дистанції.

У заключній чверті два дальніх влучання нашого земляка допомогли “Тандер” втримати позитивний результат — 114:112.

Михайлюк набрав 15 очок (3/5 двоочкових, 3/6 триочкових), 4 підбирання, 3 передачу та 1 перехоплення при 1 фолі і 4 втратах за 21 хвилину. Більше за нього у складі переможців набрали тільки Робі (18) та Дорт (23).

Доповнення

“Рокетс” продовжили антирекордну серію в історії клубу — 20 поразок поспіль. “Тандер” мають 18 звитяг при 24 поразках.