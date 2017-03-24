Reuters оприлюднило відео з прибуттям на кордон з Україною десятків російських танків
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. В оприлюдненому відео спостерігаються десятки сучасних російських танків у Покровському, що в Ростовській області, передає УНН зпосиланням на YouTube канал агентства Reuters.
“Свідок Reuters бачив десятки сучасних танків, які прибувають на залізничний вокзал в Покровському на півдні Ростовської області”, — йдеться в описі до відео.
Як повідомляв УНН, 22 лютого Президент України Петро Порошенко під час засідання керівного складу ЗСУ заявив, що загроза повномасштабної агресії з боку РФ нікуди не поділася, адже уздовж усієї лінії кордону стоять близько 50 тисяч російських військових разом із озброєнням.