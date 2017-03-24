Reuters обнародовал видео с прибытием на границу с Украиной десятков российских танков

"Свидетель Reuters видел десятки современных танков, прибывающих на железнодорожный вокзал в Покровском на юге Ростовской области", - говорится в описании к видео.

Как сообщал УНН, 22 февраля Президент Украины Петр Порошенко во время заседания руководящего состава ВСУ заявил, что угроза полномасштабной агрессии со стороны РФ никуда не делась, ведь вдоль всей линии границы стоят около 50 тысяч российских военных вместе с вооружением.