Разумков розповів, чи піде на президентські вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не виключає того, що він буде брати участь у президентських виборах. Про це він сказав у розмові з BBC News Україна, пише УНН.
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“Експерти кажуть: у нас в історії жодного разу голова Верховної Ради не зміг стати президентом. Сьогодні Верховна Рада цю перепону прибрала. А далі подивимось. Почнуться вибори президента — побачимо”, — заявив Разумков.
Він додав, що планує створювати партію з людей, які дотримуються тих принципів, які були в 2019 році.
Додатково
Дмитро Разумков пробув на посаді голови Верховної Ради України та глави “Слуги народу” трохи більше двох років. Він був політтехнологом та головним медійним “альтер его” Володимира Зеленського.
Що було раніше
7 жовтня Верховна Рада відкликала Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. “За” відставку проголосувало 284 нардепи.
Ініціатором відставки Разумкова офіційно став глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія — він звернувся за підписними листами, які необхідні для запуску процедури відставки голови ВР. Підписи почали збирати під час так званої Великої фракції СН, що тривала у Трускавці 2-3 жовтня.
Народні депутати 5 жовтня включили до порядку денного пленарного засідання на 7 жовтня питання про відставку голови ВР Дмитра Разумкова з посади та доручили Рахунковій палаті провести фінансову перевірку виконання кошторису Верховної Ради у поточному році.
Рахункова палата, за оприлюдненою 6 жовтня інформацією представниці “Слуги народу” Євгенії Кравчук, ще 5 жовтня затвердила висновок про результати виконання кошторису Верховної Ради у січні-серпні 2021 року, його було передано народним депутатам.
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