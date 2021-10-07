Арахамія не боїться, що Разумков спробує переманити частину фракції на свій бік
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що не боїться, що колишній голова ВР Дмитро Разумков спробує переманити частину фракції на свій бік. Більше того, він готовий потиснути руку ексспікеру і "нормально з ним спілкуватися". Про це він повідомив журналістам у кулуарах Ради, передає УНН.
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“Готовий потиснути йому (Разумкову — ред.) руку. Я одразу сказав, що буду нормально з ним спілкуватися”, — заявив Арахамія.
На запитання журналістів, чи не боїться голова фракції СН, що Разумков переманить на свій бік певну частину фракції, він відповів, що ні.
“Давайте подивимося як він це буде робити. Я не боюся нічого. Давайте ми будемо наші внутрішні проблеми вирішувати внутрішньо, а зовнішні — будемо комунікувати”, — заявив голова фракції.
Що було раніше
7 жовтня Верховна Рада відкликала Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. “За” відставку проголосувало 284 нардепи.
Ініціатором відставки Разумкова офіційно став глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія — він звернувся за підписними листами, які необхідні для запуску процедури відставки голови ВР. Підписи почали збирати під час так званої Великої фракції СН, що тривала у Трускавці 2-3 жовтня.
Народні депутати 5 жовтня включили до порядку денного пленарного засідання на 7 жовтня питання про відставку голови ВР Дмитра Разумкова з посади та доручили Рахунковій палаті провести фінансову перевірку виконання кошторису Верховної Ради у поточному році.
Рахункова палата, за оприлюдненою 6 жовтня інформацією представниці “Слуги народу” Євгенії Кравчук, ще 5 жовтня затвердила висновок про результати виконання кошторису Верховної Ради у січні-серпні 2021 року, його було передано народним депутатам.