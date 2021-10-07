Арахамия не боится, что Разумков попытается переманить часть фракции на свою сторону

КИЕВ. 7 октября. УНН. Председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что не боится, что бывший председатель ВР Дмитрий Разумков попытается переманить часть фракции на свою сторону. Более того, он готов пожать руку экс-спикеру и "нормально с ним общаться". Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Рады, передает УНН.