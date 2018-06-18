Рада ЄС продовжила санкції за незаконну анексію Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Рада ЄС продовжив обмежувальні заходи у зв'язку з незаконною анексією Криму та Севастополя до 23 червня 2019 року. Про це повідомили на сайті Ради ЄС, передає УНН.
Заходи застосовуються до осіб ЄС та компаній-членів ЄС. Вони обмежені територією Криму та Севастополя. Санкції включають заборони на:
-
- імпорт продукції, що походить з Криму чи Севастополя до ЄС;
-
- інвестиції в Крим або Севастополь;
-
- туристичні послуги в Криму чи Севастополі, зокрема, європейські круїзні судна не можуть заїхати в порти Кримського півострова, за винятком надзвичайних ситуацій;
-
- постачання певних товарів і технологій для кримських компанії або для використання кримськими компаніями.
-
Також не повинна надаватися технічна допомога, посередницькі, будівельні та інжинірингові послуги, пов'язані з інфраструктурою в цих секторах.
Як зазначено в заяві Високого представника з питань зовнішньої політики та політики безпеки від імені ЄС 16 березня 2018 року, ЄС залишається твердим прихильником суверенітету та територіальної цілісності України.
Через чотири роки після незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією ЄС знову підтвердив, що не визнає та продовжує засуджувати це порушення міжнародного права.
Як повідомляв УНН, держдепартамент США в п’ятницю опублікував чергове попередження про небезпеку поїздок до Північного Кавказу і незаконно анексованого півострова Крим, стверджуючи, що там люди можуть стати жертвами “тероризму і піддатися третируванню”. Чиновникам американського уряду відвідувати обидва регіони прямо заборонено.