Рада ухвалила закон про службу в органах місцевого самоврядування
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Верховна Рада ухвалила закон про службу в органах місцевого самоврядування. За відповідне рішення проголосувало 253 народних депутати, передає кореспондент УНН.
Закон передбачає, що служба в органах місцевого самоврядування - це публічна, професійна діяльність громадян України, які займають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальними громадами права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом, визначає права та обов’язки держслужбовця.
Крім цього передбачається, що набір на службу в органах місцевого самоврядування здійснюється на підставі конкурсу. До складу конкурсної комісії може бути включено від 3 до 5 осіб.
Службовець місцевого самоврядування призначається на посаду безстроково, крім випадків, визначених законом.
Строк перебування на посаді службовця місцевого самоврядування встановлюється у разі:
1) заміщення посади на строк відсутності службовця місцевого самоврядування, за яким відповідно до закону зберігається посада;
2) зайняття посади службовця місцевого самоврядування, направленого у вищий навчальний заклад для проходження навчання за денною формою за направленням відповідного органу місцевого самоврядування.
3) Сільська, селищна, міська, районна у місті рада за пропозицією сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради може встановити чотирирічний строк перебування на посаді керуючого справами виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради.
Нагадаємо, 9 лютого Верховна Рада змінила процедуру набуття повноважень сільських, селищних та міських голів. Парламентарі 238 голосами підтримали відповідний законопроект.
Крім того, Верховна Рада встановила термін повноважень старости. Парламентарі підтримали відповідний законопроект у другому читанні та в цілому.
Також Рада ухвалила в першому читанні законопроект про Конституційний суд, а ще дозволила розгляд справ щодо усиновлення за участю присяжних.
Як повідомляв УНН, 9 лютого під час засідання Верховної Ради в сесійній залі влаштували штовханину два народні депутати - Іван Мельничук і Сергій Лещенко. У результаті - С.Лещенку відірвали рукав піджака.