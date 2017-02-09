Рада у четвер знову спробує взятися за спецконфіскацію

Також серед іншого парламентарі планують розглянути низку законопроектів, які стосуються місцевого самоврядування та призначити позачергові вибори в окремих населених пунктах.

Крім цього депутати, зокрема мають намір визначитися стосовно звернення щодо звіту місії ОБСЄ за результатами виборів до Держдуми РФ і розглянути низку законопроектів які стосуються аграрної політики та вчергове законопроект про спецконфіскацію.

Напередодні А.Парубій достроково закрив ранкове пленарне засідання через невелику кількість депутатів у залі.