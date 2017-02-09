Рада у четвер знову спробує взятися за спецконфіскацію
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Верховна Рада у четвер планує розглянути низку законопроектів про Конституційний суд України та зміни до законодавства щодо розгляду справ судом присяжних. Про це сказано у порядку денному на сьогодні, передає кореспондент УНН.
Також серед іншого парламентарі планують розглянути низку законопроектів, які стосуються місцевого самоврядування та призначити позачергові вибори в окремих населених пунктах.
Крім цього депутати, зокрема мають намір визначитися стосовно звернення щодо звіту місії ОБСЄ за результатами виборів до Держдуми РФ і розглянути низку законопроектів які стосуються аграрної політики та вчергове законопроект про спецконфіскацію.
Напередодні А.Парубій достроково закрив ранкове пленарне засідання через невелику кількість депутатів у залі.