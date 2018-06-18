Рада має схвалити законопроект про нацбезпеку до саміту НАТО - Парубій
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Спікер Верховної Ради Андрій Парубій вважає, що парламент має ухвалити законопроект про національну безпеку до початку саміту НАТО у липні. Про це він заявив під час засідання Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
За словами керівника парламенту, профільний комітет з питань Національної безпеки та оборони планує розглянути відповідний законопроект у вівторок.
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“За нашою практикою, ми зможемо розпочати розгляд законопроекту і у четвер годині об 11-й завершити розгляд і вийти на голосування”, - зазначив очільник парламенту.
Він додав, що цей законопроект необхідно схвалити до саміту НАТО. Нагадаємо, що саміт країн-членів Альянсу запланований на 11-12 липня.