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Рада має схвалити законопроект про нацбезпеку до саміту НАТО - Парубій

Рада має схвалити законопроект про нацбезпеку до саміту НАТО - Парубій

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Спікер Верховної Ради Андрій Парубій вважає, що парламент має ухвалити законопроект про національну безпеку до початку саміту НАТО у липні. Про це він заявив під час засідання Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.

За словами керівника парламенту, профільний комітет з питань Національної безпеки та оборони планує розглянути відповідний законопроект у вівторок.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президенту України вже надійшло запрошення на саміт НАТО у липні

“За нашою практикою, ми зможемо розпочати розгляд законопроекту і у четвер годині об 11-й завершити розгляд і вийти на голосування”, - зазначив очільник парламенту.

Він додав, що цей законопроект необхідно схвалити до саміту НАТО. Нагадаємо, що саміт країн-членів Альянсу запланований на 11-12 липня.

Українські Національні Новини

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