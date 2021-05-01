Протягом доби бойовики п’ять разів порушували “режим тиші”
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. З початку поточної доби, 1 травня, бойовики на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил, передає УНН.
“Неподалік населених пунктів Піски та Шуми противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, а біля селища Південне — ще й з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Поблизу населеного пункту Новгородське противник відкривав вогонь із станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. В районі населеного пункту Водяне, застосувавши безпілотний літальний апарат, російсько-окупаційні війська скинули осколкові гранати ВОГ-17 на позиції українських військових”, — йдеться у повідомленні штабу.
Внаслідок обстрілів одного військового було поранено. Його стан задовільний.
Нагадаємо, станом на 7 годину ранку, 1 травня, було зафіксовано 2 порушення припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності домовленість про “повне та всеосяжне припинення вогню”. Наразі противни не дотримується цих домовленостей, хоча формально вони не скасовані.