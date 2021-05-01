ООС: поточної доби окупанти поранили одного військового
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Протягом минулої доби, 30 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню, є поранений. Про це повідомили у штабі ООС, пише УНН.
Деталі
Зокрема, неподалік Красногорівки противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. Поблизу селища Піски російські окупанти двічі здійснили обстріли з підствольних гранатометів та стрілецької зброї, а у передмісті Авдіївки - з автоматичних станкових гранатометів.
В районі населеного пункту Широкине збройні формування Російської Федерації два рази відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає. Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.
Поточна доба
Станом на 7 годину ранку, 1 травня, зафіксовано 2 порушення припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, неподалік населеного пункту Новгородське противник відкривав вогонь із станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. В районі населеного пункту Водяне, застосувавши безпілотний літальний апарат, російсько-окупаційні війська скинули ВОГ-17 на позиції українських військових.
Внаслідок ворожого вогню 1 військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надали медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.
Нагадаємо
27 квітня на Донбасі підірвався автомобіль із військовими. Як повідомили у пресцентрі ООС, один військовослужбовець загинув, ще три - дістали бойові травмування