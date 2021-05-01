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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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ООС: текущих суток оккупанты ранили одного военного

ООС: текущих суток оккупанты ранили одного военного

Киев  •  УНН

 • 16736 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. За прошедшие сутки, 30 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня, есть раненый. Об этом сообщили в штабе ООС, пишет УНН.

Детали

В частности, неподалеку Красногоровки противник открывал огонь из запрещенных минского договоренностями минометов 120-го калибра. Вблизи поселка Пески российские оккупанты дважды осуществили обстрелы из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, а в пригороде Авдеевки - с автоматических станковых гранатометов.

В районе населенного пункта Широкино вооруженные формирования Российской Федерации два раза открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки нет. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

Текущие сутки

По состоянию на 7:00 утра, 1 мая, зафиксировано 2 нарушения прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Так, недалеко от населенного пункта Новгородское противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. В районе населенного пункта Водяное, применив беспилотный летательный аппарат, российско-оккупационные войска сбросили ВОГ-17 на позиции украинских военных.

Вследствие вражеского огня 1 военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

Напомним

27 апреля на Донбассе взорвался автомобиль с военными. Как сообщили в пресс-центре ООС, один военнослужащий погиб, еще три - получили боевые травмы

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