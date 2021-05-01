В течение суток боевики пять раз нарушали "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. С начала текущих суток, 1 мая, боевики на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил, передает УНН.
"Неподалеку населенных пунктов Пески и Шумы противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра, а у поселка Южное - еще и из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи населенного пункта Новгородское противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. В районе населенного пункта Водяное, применив беспилотный летательный аппарат, российско-оккупационные войска сбросили осколочные гранаты ВОГ-17 на позиции украинских военных", - говорится в сообщении штаба.
Вследствие обстрелов один военный получил ранение. Его состояние удовлетворительное.
Напомним, на 7:00 утра, 1 мая, было зафиксировано 2 нарушения прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
С 00:01 27 июля 2020 в Донбассе вступило в силу соглашение о "полном и всеобъемлющее прекращение огня". Сейчас противник не соблюдает этих договоренностей, хотя формально они не отменены.