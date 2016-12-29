Прокуратура розпочала розслідування смертельної ДТП за участю поліцейського у Маріуполі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Прокуратура Донецької області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом дорожньо-транспортної пригоди, у якій загинула одна людина. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
Встановлено, що 28 грудня о 17:30, у м. Маріуполі по вулиці Червонофлотській за кермом власного автомобіля “Форд Фокус” знаходився співробітник Головного управління Нацполіції в Донецькій області. Водій вказаного автомобілю не впорався із керуванням, виїхав на полосу зустрічного руху та скоїв зіткнення з тролейбусом, який рухався у зустрічному напрямку.
У результаті ДТП пасажир автомобіля “Форд фокус” загинув на місці аварії, працівник поліції, який знаходився за кермом, наразі перебуває у важкому стані у лікарні.
Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу) КК України.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, внаслідок зіткнення автомобіля поліцейського і тролейбуса загинула людина в Маріуполі.