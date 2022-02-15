Принц Ендрю погодився врегулювати позов про сексуальні домагання: сума угоди не розголошується
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Принц Ендрю погодився врегулювати позов Вірджинії Джуффре про сексуальні домагання, згідно з листом, поданим у вівторок її адвокатом Девідом Бойсом. Про це інформує ABC News, передає УНН.
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Сума мирової угоди не розголошується, і в листі до суду йдеться, що принц Ендрю "має намір зробити суттєву пожертву на благодійність пані Джуффре, на підтримку прав жертв".
"Принц Ендрю ніколи не збирався очорняти характер пані Джуффре, і він визнає, що вона постраждала і як визнана жертва жорстокого поводження, і внаслідок несправедливих публічних нападок, - йдеться у листі. - Відомо, що Джеффрі Епштейн багато років продавав незліченну кількість молодих дівчат. Принц Ендрю жалкує про свій зв'язок з Епштейном і високо оцінює хоробрість пані Джуффре та інших тих, хто вижив у захисті себе та інших".
Джуффре раніше стверджувала, що Джеффрі Епштейн "продав" її принцу Ендрю, який, за її словами, скористався цим і зґвалтував її, коли їй було менше 18 років.
Принц Ендрю неодноразово заперечував звинувачення і критикував достовірність і мотиви Джуффре.
Раніше цього місяця принц Ендрю погодився на березневі свідчення у цій справі. Це сталося після того, як у січні федеральний суддя у Нью-Йорку відхилив його аргументи про припинення справи.
Джуффре та Епштейн врегулювали цивільний позов на 500 000 доларів у 2009 році, що стало підставою для аргументу принца Ендрю про припинення справи.
Додамо
Епштейн наклав на себе руки в столичному виправному центрі в Нижньому Манхеттені в 2019 році. Він постав перед судом за сексуальне насильство над десятками дівчаток у Нью-Йорку та Флориді.