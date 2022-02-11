Прилетів черговий птах: з США в Україну доправили 90 тонн боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Сьогодні до України зі США прибув літак із черговою військовою допомогою. Про це у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, передає УНН.
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"Птахи літають! Ще 90 тонн боєприпасів для української армії прибуло сьогодні. Загальна вага військової допомоги США на даний момент перевищила 1300 тонн!" - написав Рєзніков.
Нагадаємо
10 лютого в Україну прибуло два літаки з американською допомогою.
Birds are flying! Another 90 tons of #USA ammunition for the @ArmedForcesUkr arrived today. The total weight of US military aid at the moment exceeded 1300 tons! @DeptofDefense @SecDef @UKRintheUSA @USEmbassyKyiv @congressdotgov pic.twitter.com/OwlO0dqFhu— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 11, 2022
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії.
Серія переговорів, яка відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України.
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.