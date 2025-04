Прилетів черговий птах: з США в Україну доправили 90 тонн боєприпасів

Цитата

"Птахи літають! Ще 90 тонн боєприпасів для української армії прибуло сьогодні. Загальна вага військової допомоги США на даний момент перевищила 1300 тонн!" - написав Рєзніков.

Нагадаємо

10 лютого в Україну прибуло два літаки з американською допомогою.

Birds are flying! Another 90 tons of #USA ammunition for the @ArmedForcesUkr arrived today. The total weight of US military aid at the moment exceeded 1300 tons! @DeptofDefense @SecDef @UKRintheUSA @USEmbassyKyiv @congressdotgov pic.twitter.com/OwlO0dqFhu

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 11, 2022

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії.

Серія переговорів, яка відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.