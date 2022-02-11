Прилетела очередная птица: из США в Украину доставили 90 тонн боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Сегодня в Украину из США прибыл самолет с очередной военной помощью. Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает УНН.
Цитата
"Птицы летают! Еще 90 тонн боеприпасов для украинской армии прибыло сегодня. Общий вес военной помощи США на данный момент превысил 1300 тонн!"- написал Резников.
Напомним
10 февраля в Украину прибыло два самолета с американской помощью.
Birds are flying! Another 90 tons of#USAammunition for the@ArmedForcesUkrarrived today. The total weight of US military aid at the moment exceeded 1300 tons!@DeptofDefense@SecDef@UKRintheUSA@USEmbassyKyiv@congressdotgovpic.twitter.com/OwlO0dqFhu— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov)February 11, 2022
Контекст
Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.
Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии.
Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины.
Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.