Прилетела очередная птица: из США в Украину доставили 90 тонн боеприпасов

Цитата

"Птицы летают! Еще 90 тонн боеприпасов для украинской армии прибыло сегодня. Общий вес военной помощи США на данный момент превысил 1300 тонн!"- написал Резников.

Напомним

10 февраля в Украину прибыло два самолета с американской помощью.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии.

Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.