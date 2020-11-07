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Прикордонники першими засвідчать, що деокупація Донбасу відбулась - Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що державний кордон — це перший рубіж, на якому держава має бути максимально ефективною й закликав готуватися ДПСУ до повної деокупації кордону. Про це повідомляє пресслужба ОП, передає УНН.

“Це необхідна безпекова передумова для розгортання наступного позитивного політичного процесу в Донецьку та Луганську. Саме наші прикордонники будуть тими, хто засвідчить, що деокупація окремих районів Донецької та Луганської областей відбулась вповні”, — сказав Президент і закликав Держприкордонслужбу “готуватися до цього дня”.

За словами Зеленського, потрібно ще дуже багато зробити, щоб кордони України були модернізовані, забезпечені всіма технічними та інформаційними інструментами для захисту від ворога.

“Жодного слабкого місця на кордоні не має бути. Для нас це не просто питання економіки та протидії контрабанді. Це стратегічне питання для національної безпеки України. Гібридне протистояння, яке продовжується, створює особливі загрози. І ми чи не єдині у Європі, хто справді вміє протидіяти таким загрозам. Ми вміємо бути сучасними, ми вміємо бути ефективними”, — наголосив Президент.

Присутні також вшанували пам’ять загиблих прикордонників хвилиною мовчання.

Українські Національні Новини

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