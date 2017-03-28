Прикордонна служба реформується не так швидко як хотілося б - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Реформування Державної прикордонної служби України відбувається не так швидко як хотілося б. Про це в ході урочистого старту чергового масштабного набору в реформовані підрозділи Державної прикордонної служби України заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
"Зміна самої системи і її реформування має важливе значення. Беззаперечно зміни відбуваються не так швидко, як би ми хотіли, але для того щоб зміни відбувалися ми повинні всі починати з себе – реформувати стару систему, впроваджувати нові принципи, робити все для того, щоб з честю служити своїй прекрасній країні", - сказав В.Гройсман.
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Він підкреслив, що вірить що нові обличчя в ДПСУ отримають підтримку суспільства.
Прем'єр також підкреслив, що прикордонники – це обличчя держави.
Варто зазначити, що в ході конкурсу планується відібрати близько 800 осіб, більшість з яких представники цивільної молоді.