Пограничная служба реформируется не так быстро как хотелось бы - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Реформирование Государственной пограничной службы Украины происходит не так быстро как хотелось бы. Об этом в ходе торжественного старта очередного масштабного набора в реформированные подразделения Государственной пограничной службы Украины заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"Изменение самой системы и ее реформирования имеет важное значение. Безусловно изменения происходят не так быстро, как бы мы хотели, но для того чтобы изменения происходили мы должны все начинать с себя - реформировать старую систему, внедрять новые принципы, делать все для того, чтобы с честью служить своей прекрасной страны", - сказал В.Гройсман.
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Он подчеркнул, что верит что новые лица в ГПСУ получат поддержку общества.
Премьер также подчеркнул, что пограничники - это лицо государства.
Стоит отметить, что в ходе конкурса планируется отобрать около 800 человек, большинство из которых представители гражданской молодежи.