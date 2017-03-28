Пограничная служба реформируется не так быстро как хотелось бы - В.Гройсман

"Изменение самой системы и ее реформирования имеет важное значение. Безусловно изменения происходят не так быстро, как бы мы хотели, но для того чтобы изменения происходили мы должны все начинать с себя - реформировать старую систему, внедрять новые принципы, делать все для того, чтобы с честью служить своей прекрасной страны", - сказал В.Гройсман.

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Он подчеркнул, что верит что новые лица в ГПСУ получат поддержку общества.

Премьер также подчеркнул, что пограничники - это лицо государства.

Стоит отметить, что в ходе конкурса планируется отобрать около 800 человек, большинство из которых представители гражданской молодежи.