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Президент запропонував ввести воєнний стан у десяти областях

Президент запропонував ввести воєнний стан у десяти областях

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко запропонував ввести воєнний стан у десяти областях та Азово-Керченській акваторії. Відповідні зміни до закону він зачитав перед голосування у ВР, передає кореспондент УНН.

“Проект закону, який затверджує цей указ, передбачається за підсумками обговорення запровадження воєнного стану винятково в областях, які розташовані уздовж російського кордону, уздовж придністровської ділянки українсько-молдовського кордону, і вздовж узбережжя Чорного й Азовського морів. Саме там, де може бути нанесений удар”, — наголосив Президент.

Зокрема, за словами Глави держави, йдеться про Вінницьку, Луганську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Одеську, Сумську, Харківську, а також Чернігівську, Херсонську і внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада схвалила закон 9338 про затвердження указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні".

Нагадаємо, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.

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