Президент предложил ввести военное положение в десяти областях
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко предложил ввести военное положение в десяти областях и Азово-Керченской акватории. Соответствующие изменения в закон он зачитал перед голосованием в ВР, передает корреспондент УНН.
"Проектом закона, который утверждает этот указ, предполагается по итогам обсуждения введения военного положения исключительно в областях, расположенных вдоль российской границы, вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, и вдоль побережья Черного и Азовского морей. Там, где может быть нанесен удар", - подчеркнул Президент.
В частности, по словам Главы государства, речь идет о Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, а также Черниговской, Херсонской областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории.
Как сообщал УНН, Верховная Рада приняла закон 9338 о утверждения указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
Напомним, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и взятии в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых - тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.