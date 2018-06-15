Президент підписав закон "Про дипломатичну службу"

"Закон надійшов з парламенту і запропонований мені на підпис. Стара редакція була прийнята ще в 2001 році, яка не відповідає сучасним реаліям… Дозвольте привітати вас (звернувся до дипломатів – ред.) з сьогоднішнім величезним святом. Я впевнений, що цей день увійде в історію української дипломатії і буде важливим етапом розвитку української держави", - сказав Президент і підписав закон "Про дипломатичну службу".



Глава держави наголосив, що закон надає відповідні права дипломату, повноваження, необхідний захист, вирішує велику кількість соціальних питань.

Нагадаємо, Рада ухвалила законопроект про дипслужбу №7322 5 квітня 2018 року.



4 травня Президент України Петро Порошенко повернув Верховній Раді закон "Про дипломатичну службу" (№7322) із власними пропозиціями.