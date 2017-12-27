Президент Молдови попросив "Газпром" про знижку на газ в 10-15%
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Президент Молдови Ігор Додон попросив "Газпром" надати країні знижку на газ в 10-15%, як для країн ЄАЕС. Про це президент написав на своїй сторінці в Facebook після зустрічі з головою правління ВАТ "Газпром" Олексієм Міллером, передає УНН.
“З огляду на те, що Молдова подала заявку на статус спостерігача в ЄАЕС, схвалену всіма членами цього об’єднання, звернувся до глави „Газпрому“ з проханням знизити ціну на газ для Молдови ще на 10-15%. У майбутньому сподіваємося дійти до ціни на газ на рівні країн-членів ЄАЕС. Це дозволить ще більше знизити тарифи на газ для кінцевих споживачів. Це, в свою чергу, дасть ланцюгову реакцію на здешевлення всіх товарів і послуг в нашій країні”, — повідомив І.Додон.
Він зазначив, що вартість природного газу для Молдови регулюється за особливою формулою, згідно з якою Молдова платить зараз приблизно 175 доларів США за тисячу кубічних метрів природного газу. За його словами, в минулі роки країна платила майже 400 доларів за той же обсяг газу. Однак, підкреслив він, попри те, що протягом кількох років ціна на газ для Молдови знизилася більш ніж в 2 рази, населення платить майже 380 доларів за тисячу кубометрів.
Як повідомляв УНН, “Газпром” з початку року збільшив експорт газу на 8,3%.