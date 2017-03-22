Президент Молдови ініціював надання країні статусу спостерігача при ЄАЕС

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Президент Молдови Ігор Додон написав листа голові Вищої євразійської економічної ради з проханням розглянути питання про надання Республіці Молдова статусу держави-спостерігача при Євразійському економічному союзі, передає УНН з посиланням на прес-службу глави Молдови.

“Виходячи із статті 109 Договору про Євразійський економічний союз, прошу розглянути питання про надання Республіці Молдова статусу держави-спостерігача при Євразійському економічному союзі”, - йдеться у зверненні І.Додона.

Очікується, що прохання буде розглянуте на засіданні голів держав-учасниць ЄАЕС наприкінці травня.

Нагадаємо, що Євразійський економічний союз було створено 29 травня 2014 року. Він об’єднує Росію, Білорусь, Вірменію, Казахстан та Киргизстан.

Як повідомляв УНН, І.Додон висловився проти членства Молдови в НАТО і військовому союзі СНД.

Раніше він заявив, що Молдова активно спілкуватиметься зі Сходом та Заходом.

Українські Національні Новини

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