Президент Молдовы инициировал предоставление стране статуса наблюдателя при ЕАЭС

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Президент Молдовы Игорь Додон написал письмо председателю Высшего евразийского экономического совета с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении Республике Молдова статуса государства-наблюдателя при Евразиатском экономическом союзе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы Молдовы.

"Исходя из статьи 109 Договора о Евразийском экономическом союзе, прошу рассмотреть вопрос о предоставлении Республике Молдова статуса государства-наблюдателя при Евразиатском экономическом союзе", - говорится в обращении И.Додона.

Ожидается, что просьба будет рассмотрена на заседании глав государств-участников ЕАЭС в конце мая.

Напомним, что Евразийский экономический союз был создан 29 мая 2014. Он объединяет Россию, Беларусь, Армению, Казахстан и Кыргызстан.

Как сообщал УНН, И.Додон высказался против членства Молдовы в НАТО и военном союзе СНГ.

Ранее он заявил, что Молдова активно общаться с Востоком и Западом.

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