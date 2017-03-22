Президент Молдовы инициировал предоставление стране статуса наблюдателя при ЕАЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Президент Молдовы Игорь Додон написал письмо председателю Высшего евразийского экономического совета с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении Республике Молдова статуса государства-наблюдателя при Евразиатском экономическом союзе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы Молдовы.
"Исходя из статьи 109 Договора о Евразийском экономическом союзе, прошу рассмотреть вопрос о предоставлении Республике Молдова статуса государства-наблюдателя при Евразиатском экономическом союзе", - говорится в обращении И.Додона.
Ожидается, что просьба будет рассмотрена на заседании глав государств-участников ЕАЭС в конце мая.
Напомним, что Евразийский экономический союз был создан 29 мая 2014. Он объединяет Россию, Беларусь, Армению, Казахстан и Кыргызстан.
Как сообщал УНН, И.Додон высказался против членства Молдовы в НАТО и военном союзе СНГ.
Ранее он заявил, что Молдова активно общаться с Востоком и Западом.