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Президент Ірану закликав наступне керівництво США "повернутися до своїх зобов'язань"

Президент Ірану закликав наступне керівництво США "повернутися до своїх зобов'язань"

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Президент Хассан Рухані закликав наступну адміністрацію США відновити виконання зобов'язань з ядерної угоді з Іраном, передає УНН із посиланням на Aljazeera.

Виступаючи на телебаченні Рухані заявив, що іранський народ стикався з "економічним тероризмом" протягом останніх трьох років і чинив "чудовий опір".

"Рішення нашої країни завжди було ясним, і наша країна буде продовжувати опір і терпітиме при будь-яких обставинах, поки інша сторона не підкориться закону", - сказав він.

Рухані висловив сподівання, що "ті, хто ввів санкції відносно Ірану, прийдуть до висновку, що їхні методи помилкові і не принесли результатів".

"Ми сподіваємося, що досвід цих трьох років став для них уроком, який змусить наступну адміністрацію США діяти за законом і повернутися до виконання всіх своїх зобов'язань", - сказав Рухані.

Так, президент Дональд Трамп у травні 2018 року відмовився від ядерного угоди, підписаної між Іраном і світовими державами у 2015 році, і в односторонньому порядку запровадив жорсткі економічні санкції проти Ірану.

Кандидат у президенти від демократів Джо Байден пообіцяв повернутися до ядерної угоді і послабити тиск на Іран, щоб повернути його за стіл переговорів.

Як повідомляв УНН, згідно з експертною оцінкою всіх головних і найбільших американських ЗМІ - кандидат від Демократичної партії Джо Байден перемагає на президентських виборах у США.

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