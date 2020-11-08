Президент Ирана призвал следующее руководство США "вернуться к своим обязательствам"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Хасан Рухани призвал следующую администрацию США возобновить выполнение обязательств по ядерной сделке с Ираном, передает УНН со ссылкой на Aljazeera.
Выступая на телевидении Рухани заявил, что иранский народ сталкивался с "экономическим терроризмом" в течение последних трех лет и оказывал "превосходное сопротивление".
"Решение нашей страны всегда было ясным, и наша страна будет продолжать сопротивление и терпеть при любых обстоятельствах, пока другая сторона не подчинится закону", - сказал он.
Рухани выразил надежду, что "те, кто ввел санкции в отношении Ирана, придут к выводу, что их методы ложные и не принесли результатов".
"Мы надеемся, что опыт этих трех лет стал для них уроком, который заставит следующую администрацию США действовать по закону и вернуться к выполнению всех своих обязательств", - сказал Рухани.
Так, президент Дональд Трамп в мае 2018 года отказался от ядерного соглашения, подписанного между Ираном и мировыми державами в 2015 году, и в одностороннем порядке ввел жесткие экономические санкции против Ирана.
Кандидат в президенты от демократов Джо Байден пообещал вернуться к ядерной сделке и ослабить давление на Иран, чтобы вернуть его за стол переговоров.
Как сообщал УНН, согласно экспертной оценке всех главных и крупнейших американских СМИ - кандидат от Демократической партии Джо Байден побеждает на президентских выборах в США.