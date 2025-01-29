Представник ТПП: Гетманцев сам не вірить, що депутати підтримають його ідею з "податком на посилки"

ukenru
09:48 • 72986 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 122882 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 121350 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 140843 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 171080 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 219030 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176056 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151640 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 125367 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109888 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 142030 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 141200 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 141384 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 135675 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 118534 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 191083 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 189396 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 320884 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 348025 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 282340 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 50732 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 79452 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 78315 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 141200 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 103233 перегляди
Актуальне
Представник ТПП: Гетманцев сам не вірить, що депутати підтримають його ідею з "податком на посилки"

Представник ТПП: Гетманцев сам не вірить, що депутати підтримають його ідею з "податком на посилки"

Київ • УНН

 • 27397 перегляди

Депутати ВР навряд чи підтримають ініціативу про оподаткування посилок з-за кордону. Експерти вважають законопроект економічно абсурдним та шкідливим для держави і армії.

Депутати Верховної Ради з високою імовірністю провалять скандальну законодавчу ініціативу про "податок на посилки", яка викликала обурення в суспільстві та гостру критику експертів. Про це заявив перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран, передає УНН.

Деталі

За його словами, у те, що депутати підтримають законодавчу ініціативу про "податок на посилки", не вірить навіть її автор — голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

У нас була зустріч з Гетманцевим онлайн. На початку року ми завжди зустрічаємося і складаємо плани на наступний рік. Було близько 150 учасників, практично всі бізнес-асоціації України, зустріч тривала майже дві години. В нього песимістичний погляд на те, що всі зміни будуть прийняті

- розказав про можливу долю спірного законопроєкту Михайло Непран.

Раніше експерти назвали ідею оподаткування посилок економічно абсурдною та настільки складною в адмініструванні, що держава більше витратить на збір цього податку, аніж отримає користі для бюджету.

Сам Михайло Непран нещодавно наводив дані, що внаслідок зловживань при митному оформленні окремі спритники ухиляються від сплати податків, чим наносять шкоду держбюджету: "У 2022 році обсяг неоподаткованих операцій склав 23 млрд грн, у 2023 році – 40,1 млрд грн, а за 9 місяців 2024 року – вже 44,6 млрд грн", — заявив він.

Але навіть наведені першим віцепрезидентом ТПП цифри про втрати бюджету за три роки майже удвічі менші, аніж 170 млрд грн, які бюджет втрачає лише за один рік внаслідок корупції на митниці, яка і є ключовою причиною контрабанди і потоку "сірого імпорту".

Тоді як обкладення посилок податком на додану вартість за підрахунками, які наводить Михайло Непран, спроможне забезпечити надходження до бюджету лише на 17,7 млрд грн за рік.

Раніше економічний експерт Олег Пендзин вказував, що закриття корупційних шпарин на митниці і викорінення там корупції здатне принести бюджету значно більше, аніж визискування копійчаних податків з дрібних поштових відправлень. Окрім того, автори "податку на посилки" не прорахували його бюджетний ефект, особливо з урахуванням шалених витрат на модернізацію митниці, розширення її штату та посилення антикорупційного контролю.

Експертка Ольга Піскунова, яка досліджує проблематику запобігання корупції та працювала антикорупційним уповноваженим у держструктурах, заявила, що "податок на посилки" стане потужним драйвером масштабування корупції на митниці і не принесе жодної користі бюджету.

Анатолій Амелін, виконавчий директор та співзасновник аналітичного центру "Український інститут майбутнього", назвав Гетманцева "головним шкідником України" та попередив, що пропонований ним "податок на посилки" вигідний країні-агресорці, аби задушити українську індустрію виробництва дронів, аби військові не мали змоги отримати запчастини та комплектуючі для їх ремонту.

Image

Коментар користувача з сайту Еспресо ТВ

Думку експертів про безглуздість та шкідливість "податку на посилки", ініційованого Гетманцевим, підтримали користувачі соцмереж:

"Банальний приклад, мені для армії потрібна електроніка. Купляю за свої, зі своєї армійської зарплати. Ніхто не компенсує. А тепер ще й мито платити. Придурки. Що можна замовити на 45€? Тут і старі обмеження в 150 € були зайві. Ми ж не купуємо 1-2 товара. Нам потрібні сотні. Я так розумію, що треба сідати на попу рівно і на питання "А чому в тебе щось там не працює - казати, ви податки і мита ввели? От і купуйте самі".

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітика
verkhovna-radaВерховна Рада
ukrainaУкраїна
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБезпілотний літальний апарат

Звернутися з питань розміщення реклами