Представник ТПП: Гетманцев сам не вірить, що депутати підтримають його ідею з "податком на посилки"

Депутати Верховної Ради з високою імовірністю провалять скандальну законодавчу ініціативу про "податок на посилки", яка викликала обурення в суспільстві та гостру критику експертів. Про це заявив перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран, передає УНН.

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За його словами, у те, що депутати підтримають законодавчу ініціативу про "податок на посилки", не вірить навіть її автор — голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

У нас була зустріч з Гетманцевим онлайн. На початку року ми завжди зустрічаємося і складаємо плани на наступний рік. Було близько 150 учасників, практично всі бізнес-асоціації України, зустріч тривала майже дві години. В нього песимістичний погляд на те, що всі зміни будуть прийняті - розказав про можливу долю спірного законопроєкту Михайло Непран.

Раніше експерти назвали ідею оподаткування посилок економічно абсурдною та настільки складною в адмініструванні, що держава більше витратить на збір цього податку, аніж отримає користі для бюджету.

Сам Михайло Непран нещодавно наводив дані, що внаслідок зловживань при митному оформленні окремі спритники ухиляються від сплати податків, чим наносять шкоду держбюджету: "У 2022 році обсяг неоподаткованих операцій склав 23 млрд грн, у 2023 році – 40,1 млрд грн, а за 9 місяців 2024 року – вже 44,6 млрд грн", — заявив він.

Але навіть наведені першим віцепрезидентом ТПП цифри про втрати бюджету за три роки майже удвічі менші, аніж 170 млрд грн, які бюджет втрачає лише за один рік внаслідок корупції на митниці, яка і є ключовою причиною контрабанди і потоку "сірого імпорту".

Тоді як обкладення посилок податком на додану вартість за підрахунками, які наводить Михайло Непран, спроможне забезпечити надходження до бюджету лише на 17,7 млрд грн за рік.

Раніше економічний експерт Олег Пендзин вказував, що закриття корупційних шпарин на митниці і викорінення там корупції здатне принести бюджету значно більше, аніж визискування копійчаних податків з дрібних поштових відправлень. Окрім того, автори "податку на посилки" не прорахували його бюджетний ефект, особливо з урахуванням шалених витрат на модернізацію митниці, розширення її штату та посилення антикорупційного контролю.

Експертка Ольга Піскунова, яка досліджує проблематику запобігання корупції та працювала антикорупційним уповноваженим у держструктурах, заявила, що "податок на посилки" стане потужним драйвером масштабування корупції на митниці і не принесе жодної користі бюджету.

Анатолій Амелін, виконавчий директор та співзасновник аналітичного центру "Український інститут майбутнього", назвав Гетманцева "головним шкідником України" та попередив, що пропонований ним "податок на посилки" вигідний країні-агресорці, аби задушити українську індустрію виробництва дронів, аби військові не мали змоги отримати запчастини та комплектуючі для їх ремонту.

Коментар користувача з сайту Еспресо ТВ

Думку експертів про безглуздість та шкідливість "податку на посилки", ініційованого Гетманцевим, підтримали користувачі соцмереж:

"Банальний приклад, мені для армії потрібна електроніка. Купляю за свої, зі своєї армійської зарплати. Ніхто не компенсує. А тепер ще й мито платити. Придурки. Що можна замовити на 45€? Тут і старі обмеження в 150 € були зайві. Ми ж не купуємо 1-2 товара. Нам потрібні сотні. Я так розумію, що треба сідати на попу рівно і на питання "А чому в тебе щось там не працює - казати, ви податки і мита ввели? От і купуйте самі".