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Представитель ТПП: Гетманцев сам не верит, что депутаты поддержат его идею с "налогом на посылки"

Киев  •  УНН

 • 7032 просмотра

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Депутаты ВР вряд ли поддержат инициативу о налогообложении посылок из-за рубежа. Эксперты считают законопроект экономически абсурдным и вредным для государства и армии.

Депутаты Верховной Рады с высокой вероятностью провалят скандальную законодательную инициативу о «налоге на посылки», которая вызвала возмущение в обществе и острую критику экспертов. Об этом заявил первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран, передает УНН.

Детали

По его словам, в то, что депутаты поддержат законодательную инициативу о «налоге на посылки», не верит даже ее автор - глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

У нас была встреча с Гетманцевым онлайн. В начале года мы всегда встречаемся и составляем планы на следующий год. Было около 150 участников, практически все бизнес-ассоциации Украины, встреча длилась почти два часа. У него пессимистический взгляд на то, что все изменения будут приняты

- рассказал о возможной судьбе спорного законопроекта Михаил Непран.

Ранее эксперты назвали идею налогообложения посылок экономически абсурдной и настолько сложной в администрировании, что государство больше потратит на сбор этого налога, чем получит пользы для бюджета.

Сам Михаил Непран недавно приводил данные, что в результате злоупотреблений при таможенном оформлении отдельные ловкачи уклоняются от уплаты налогов, чем наносят ущерб госбюджету: «В 2022 году объем необлагаемых операций составил 23 млрд грн, в 2023 году - 40,1 млрд грн, а за 9 месяцев 2024 года - уже 44,6 млрд грн», - заявил он.

Но даже приведенные первым вице-президентом ТПП цифры о потерях бюджета за три года почти вдвое меньше, чем 170 млрд грн, которые бюджет теряет только за один год в результате коррупции на таможне, которая и является ключевой причиной контрабанды и потока «серого импорта».

Тогда как обложение посылок налогом на добавленную стоимость по подсчетам, которые приводит Михаил Непран, способно обеспечить поступления в бюджет лишь на 17,7 млрд грн в год.

Ранее экономический эксперт Олег Пендзин указывал, что закрытие коррупционных лазеек на таможне и искоренение там коррупции способно принести бюджету значительно больше, чем вымогательство копеечных налогов с мелких почтовых отправлений. Кроме того, авторы «налога на посылки» не просчитали его бюджетный эффект, особенно с учетом безумных расходов на модернизацию таможни, расширение ее штата и усиление антикоррупционного контроля.

Эксперт Ольга Пискунова, которая исследует проблематику предотвращения коррупции и работала антикоррупционным уполномоченным в госструктурах, заявила, что «налог на посылки» станет мощным драйвером масштабирования коррупции на таможне и не принесет никакой пользы бюджету.

Анатолий Амелин, исполнительный директор и соучредитель аналитического центра «Украинский институт будущего», назвал Гетманцева «главным вредителем Украины» и предупредил, что предлагаемый им «налог на посылки» выгоден стране-агрессору, чтобы задушить украинскую индустрию производства дронов, чтобы военные не имели возможности получить запчасти и комплектующие для их ремонта.

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Комментарий пользователя с сайта Эспрессо ТВ

Мнение экспертов о бессмысленности и вредности «налога на посылки», инициированного Гетманцевым, поддержали пользователи соцсетей:

«Банальный пример, мне для армии нужна электроника. Покупаю за свои, со своей армейской зарплаты. Никто не компенсирует. А теперь еще и пошлину платить. Придурки. Что можно заказать на 45€? Тут и старые ограничения в 150€ были лишние. Мы же не покупаем 1-2 товара. Нам нужны сотни. Я так понимаю, что надо садиться на попу ровно и на вопрос «А почему у тебя что-то там не работает - говорить, вы налоги и пошлины ввели? Вот и покупайте сами».

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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