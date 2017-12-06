Правоохоронці сприяли постачанню наркотиків до місць несвободи на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 6 грудня. УНН. Слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області спільно з Управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції викрито факт збуту наркотичних засобів у місцях несвободи за участі працівників конвойної служби. Про це повідомили у прес-службі обласної прокуратури, передає УНН.
“Учора, 5 грудня, правоохоронними органами був зафіксований факт доставки заборонених речей, у тому числі наркотичних засобів, у кімнату утримання підозрюваних та обвинувачених, що обладнана в приміщенні Олександрійського міськрайонного суду. Заборонені предмети потрапляли до приміщення суду за безпосередньої участі працівників конвойної служби Олександрійського відділу поліції”, — повідомили в прес-службі.
За даним фактом прокуратурою області проводиться досудове розслідування за ч.2 ст.307 КК України (незаконна передача чи збут психотропних наркотичних речовин у місцях позбавлення волі). Санкція цієї статті передбачає покарання у виді позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна.
Тривають першочергові, невідкладні слідчі дії.
Нагадаємо, 27 листопада СБУ виявила велику партію наркотику з Європи на півмільйона доларів.