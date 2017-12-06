Правоохранители способствовали поставке наркотиков в места несвободы в Кировоградской области

“Вчера, 5 декабря, правоохранительными органами был зафиксирован факт доставки запрещенных вещей, в том числе наркотических средств, в комнату содержания подозреваемых и обвиняемых, оборудована в помещении Александрийского горрайонного суда. Запрещенные предметы попадали в помещение суда при непосредственном участии работников конвойной службы Александрийского отдела полиции”, — сообщили в пресс-службе.

По данному факту прокуратурой области проводится досудебное расследование по ч.2 ст.307 УК Украины (незаконная передача или сбыт психотропных наркотических веществ в местах лишения свободы). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Продолжаются первоочередные, неотложные следственные действия.

Напомним, 27 ноября СБУ обнаружила крупную партию наркотика из Европы на полмиллиона долларов.