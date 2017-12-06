Правоохранители способствовали поставке наркотиков в места несвободы в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 6 декабря. УНН. Следственным отделом прокуратуры Кировоградской области совместно с Управлением Департамента внутренней безопасности Национальной полиции выявлен факт сбыта наркотических средств в местах несвободы с участием работников конвойной службы. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, передает УНН.
“Вчера, 5 декабря, правоохранительными органами был зафиксирован факт доставки запрещенных вещей, в том числе наркотических средств, в комнату содержания подозреваемых и обвиняемых, оборудована в помещении Александрийского горрайонного суда. Запрещенные предметы попадали в помещение суда при непосредственном участии работников конвойной службы Александрийского отдела полиции”, — сообщили в пресс-службе.
По данному факту прокуратурой области проводится досудебное расследование по ч.2 ст.307 УК Украины (незаконная передача или сбыт психотропных наркотических веществ в местах лишения свободы). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Продолжаются первоочередные, неотложные следственные действия.
Напомним, 27 ноября СБУ обнаружила крупную партию наркотика из Европы на полмиллиона долларов.