Поїзд на смерть збив чоловіка під Полтавою
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Приміський потяг смертельно травмував чоловіка під Полтавою, через це електропоїзд затримався в дорозі на три години. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА.
"5 вересня 2019 року в селі Уманцівка Полтавського району, поблизу залізничної станції "Уманцівка", приміським поїздом №6627 сполученням "Полтава - Ромадан" був смертельно травмований громадянин А. 1976 року народження", - вказали в управлінні.
Тіло загиблого для встановлення причини смерті направлено до бюро СМЕ. Обставини нещасного випадку встановлюються.
"Затримка руху електропоїзду становила 3 години", - додали в підрозділі ОДА.
Нагадаємо, потяг на Львівщині затримався у дорозі через травмування жінки на коліях.