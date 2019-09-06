Поезд насмерть сбил мужчину под Полтавой
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Пригородный поезд смертельно травмировал мужчину под Полтавой, из-за инцидента электропоезд задержался в пути на три часа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА.
"5 сентября 2019 года в селе Уманцевка Полтавского района, вблизи железнодорожной станции "Уманцевка", пригородным поездом №6627 сообщением "Полтава - Ромадан" был смертельно травмирован гражданин А. 1976 года рождения", - указали в управлении.
Тело погибшего для установления причины смерти направлено в бюро СМЭ. Обстоятельства несчастного случая устанавливаются.
"Задержка движения электропоезда составила 3 часа", - добавили в подразделении ОГА.
Напомним, поезд во Львовской области задержался в пути из-за травмирования женщины на путях.