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Постраждалих під час Майдану планують внести в реєстр пільговиків

Постраждалих під час Майдану планують внести в реєстр пільговиків

Київ • УНН

 • 7739 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Наразі готується постанова уряду щодо внесення змін до реєстру пільговиків, зокрема, туди внесуть 950 постраждалих на час подій на Майдані в 2013-2014 роках. Про це сказав міністр соціальної політики Андрій Рева під час селекторної наради щодо підвищення рівня мінімальної зарплати з 1 січня 2017 року, передає кореспондент УНН.

"Готується постанова Кабінету міністрів про зміни до Єдиного державного реєстру пільговиків. Пропонується до цього реєстру включити, по-перше, студентів, які будуть отримувати соціальні стипендії, і, по-друге, це постраждалі під час масових акцій громадського протесту в Києві в 2013-2014 роках. Таких людей всього-навсього в країні 950 осіб", - сказав він.

Прем’єр В.Гройсман у листопаді дав низку доручень щодо урегулювання окреслених проблем, зокрема, Міністерству соціальної політики було доручено внести постраждалих на Майдані до єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків.

Українські Національні Новини

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