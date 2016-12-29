Постраждалих під час Майдану планують внести в реєстр пільговиків
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Наразі готується постанова уряду щодо внесення змін до реєстру пільговиків, зокрема, туди внесуть 950 постраждалих на час подій на Майдані в 2013-2014 роках. Про це сказав міністр соціальної політики Андрій Рева під час селекторної наради щодо підвищення рівня мінімальної зарплати з 1 січня 2017 року, передає кореспондент УНН.
"Готується постанова Кабінету міністрів про зміни до Єдиного державного реєстру пільговиків. Пропонується до цього реєстру включити, по-перше, студентів, які будуть отримувати соціальні стипендії, і, по-друге, це постраждалі під час масових акцій громадського протесту в Києві в 2013-2014 роках. Таких людей всього-навсього в країні 950 осіб", - сказав він.
Прем’єр В.Гройсман у листопаді дав низку доручень щодо урегулювання окреслених проблем, зокрема, Міністерству соціальної політики було доручено внести постраждалих на Майдані до єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків.